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Главному редактору Baza грозит до 12 лет лишения свободы

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Лишение свободы на срок до 12 лет грозит главному редактору издания Baza Глебу Трифонову и продюсеру Telegram-канала Татьяне Лукьяновой, которые обвиняются в даче взятки в крупном размере группой лиц.

Источник: Анна Майорова/URA.RU/TASS

Как ранее сообщил ТАСС источник, Трифонову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц). Санкция статьи предусматривает в том числе штраф в размере от 1 до 3 млн рублей, лишение свободы на срок от 7 до 12 лет, со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового.

Аналогичное обвинение предъявлено продюсеру Baza Татьяне Лукьяновой. Вину Трифонов и Лукьянова не признают.