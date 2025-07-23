Главному редактору Baza грозит до 12 лет лишения свободы

Как ранее сообщил ТАСС источник, Трифонову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц). Санкция статьи предусматривает в том числе штраф в размере от 1 до 3 млн рублей, лишение свободы на срок от 7 до 12 лет, со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового.