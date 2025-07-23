В Минске сиделка украла у пенсионерки золото на 30 000, ради приворота любимого

В Минске частная сиделка обворовала пожилую подопечную, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию с заявлением пришли дети 79-летней минчанки, у которой пропали золотые украшения стоимостью около 30 тысяч белорусских рублей. Под подозрения попала частная сиделка, которая смотрела за лежачей пенсионеркой.
В милиции 53-летняя минчанка созналась, что совершила кражу, чтобы наладить личную жизнь. Женщина работает санитаркой и узнала, что может приворожить любимого.
Украденное золото сиделка отнесла в несколько ломбардов, где украшения купили за 8000 тысяч рублей. И все деньги потратила на услуги гадалки.
Еще милиция выяснила, что проведенные гадалкой ритуалы не принесли должного результата — возлюбленного сиделке не приворожили.
Ранее минчанка судима не была.
Между тем Нацбанк призвал белорусов приобрести именно эту белорусскую купюру.