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В Минске сиделка украла у пенсионерки золото на 30 000, ради приворота любимого

Частная сиделка украла у пожилой минчанки украшения для ворожбы на любимого.

Источник: Комсомольская правда

В Минске частная сиделка обворовала пожилую подопечную, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию с заявлением пришли дети 79-летней минчанки, у которой пропали золотые украшения стоимостью около 30 тысяч белорусских рублей. Под подозрения попала частная сиделка, которая смотрела за лежачей пенсионеркой.

В милиции 53-летняя минчанка созналась, что совершила кражу, чтобы наладить личную жизнь. Женщина работает санитаркой и узнала, что может приворожить любимого.

Украденное золото сиделка отнесла в несколько ломбардов, где украшения купили за 8000 тысяч рублей. И все деньги потратила на услуги гадалки.

Еще милиция выяснила, что проведенные гадалкой ритуалы не принесли должного результата — возлюбленного сиделке не приворожили.

Ранее минчанка судима не была.

Между тем Нацбанк призвал белорусов приобрести именно эту белорусскую купюру.