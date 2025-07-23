Уфимские полицейские задержали 16-летнего студента, который работал на телефонных мошенников

В Уфе полиция задержала 16-летнего студента, подрабатывавшего сборщиком денег для преступной группы, обманывавшей пенсионеров по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Об этом рассказала пресс-служба МВД Башкирии.
Поводом для задержания стало обращение 80-летней горожанки, которая передала мошенникам 640 тысяч рублей. Пожилую женщину убедили, что ее дочь стала виновницей аварии и ей грозит уголовная ответственность.
Как установили правоохранители, подросток из Миякинского района нашел «работу» через интернет.
— Несовершеннолетний оставил свое резюме на одном из популярных сайтов по поиску работы и уже через некоторое время получил свое первое задание, — сообщает МВД.
Преступники полностью организовывали его перемещения: вызывали такси, бронировали гостиницы. Юноша забирал деньги у обманутых пенсионеров и переводил их организаторам схемы.
При задержании у студента изъяли 110 тысяч рублей и два телефона, купленных специально для «работы». Установлено, что он также участвовал в аналогичном преступлении в Стерлитамаке, где похитил у пенсионерки 117 тысяч рублей.
Сейчас подросток находится под подпиской о невыезде. Часть похищенных средств (110 тысяч рублей) будет возвращена потерпевшей. Полиция продолжает поиск организаторов преступной схемы.
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