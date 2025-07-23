Заблудившийся мужчина больше 5 часов блуждал по лесу в Пермском крае

Мужчина, заблудившийся в Пермском крае, больше пяти часов блуждал по лесу, сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа (КМО).
Сообщение о происшествии поступило к спасателям от оперативного дежурного местного ЕДДС 22 июля. Около 17 часов вечера сотрудникам службы сообщили, что неподалёку от деревни Гусево заблудился грибник. Уточнялось, что самостоятельно прикамец не смог найти дорогу и выйти из лесного массива. Связь с пропавшим периодически прерывалась.
На место происшествия были направлены сотрудники группы оперативного реагирования № 7, к которым также присоединились сотрудники МО МВД России «Кунгурский» (отделение посёлка Берёзовка) и работники местного отдела по общественной безопасности. Сотрудники поисково-спасательной службы опросили заблудившегося, чтобы уточнить приметы и ориентиры вокруг него.
«Поиски проводили на автомобиле с СГУ и в пешем порядке. Через несколько часов поиска мужчина (1966 г. р.) был найден в лесном массиве», — сообщили в ведомстве.
Отыскать грибника удалось в нескольких километрах от деревни Гробово — его вывели из леса. В медицинской помощи мужчина не нуждался.