Заблудившийся мужчина больше 5 часов блуждал по лесу в Пермском крае

Сообщение о происшествии поступило к спасателям от оперативного дежурного местного ЕДДС 22 июля. Около 17 часов вечера сотрудникам службы сообщили, что неподалёку от деревни Гусево заблудился грибник. Уточнялось, что самостоятельно прикамец не смог найти дорогу и выйти из лесного массива. Связь с пропавшим периодически прерывалась.