На Кубани водитель КамАЗа предстанет перед судом за гибель четырех человек

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела о смертельном ДТП, где водитель КамАЗа при повороте налево столкнулся с Daewoo Nexia, в результате чего погибли четыре человека, включая двух детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.