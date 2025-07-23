На Кубани водитель КамАЗа предстанет перед судом за гибель четырех человек

Согласно материалам следствия, вечером 11 сентября 2024 года водитель КамАЗа с прицепом ехал по участку дороги «Новоджерелиевская — Брюховецкая — Батуринская». На регулируемом перекрестке, поворачивая налево на трассу «Краснодар — Ейск», он нарушил правила движения и не уступил дорогу встречному автомобилю Daewoo Nexia.
В результате столкновения на месте происшествия погибли 44-летняя водитель легковушки, пассажир и ее 12-летняя дочь. 13-летнюю дочь водителя Daewoo Nexia доставили в больницу, однако той же ночью она скончалась.
34-летний водитель грузового автомобиля обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.