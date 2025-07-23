В Гродненском районе правоохранители уничтожили 145 кг конопли

Как подчеркнул старший участковый инспектор милиции Гродненского РОВД Владимир Позябкин, конопля уничтожена в ходе специальной программы «Мак». Основная задача этой инициативы заключается в предотвращении доступа к дикорастущим наркосодержащим растениям, а также в выявлении и уничтожении незаконных посевов. В рамках программы также проводятся мероприятия, направленные на борьбу с факторами, способствующими распространению наркотиков растительного происхождения.