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В Гродненском районе правоохранители уничтожили 145 кг конопли

23 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции совместно с пограничниками уничтожили в Гродненском районе 145 кг конопли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Источник: УВД Гродненского облисполкома

В Гродненском районе, неподалеку от агрогородка Одельск, сотрудники Гродненского РОВД совместно с пограничниками обнаружили и ликвидировали заросли дикорастущей конопли. На площади около 30 соток наркосодержащее растение скошено и уничтожено. В общей сложности его вес составил порядка 145 кг.

Как подчеркнул старший участковый инспектор милиции Гродненского РОВД Владимир Позябкин, конопля уничтожена в ходе специальной программы «Мак». Основная задача этой инициативы заключается в предотвращении доступа к дикорастущим наркосодержащим растениям, а также в выявлении и уничтожении незаконных посевов. В рамках программы также проводятся мероприятия, направленные на борьбу с факторами, способствующими распространению наркотиков растительного происхождения.