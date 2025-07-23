Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ялте потушили крупный лесной пожар

В Ялте потушили лесной пожар площадью 4700 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 23 июля, в Ялте потушили лесной пожар, площадь возгорания составила 4700 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел ночью. В районе горы Иограф загорелась лесная подстилка. На место прибыли сотрудники МЧС и «Заповедного Крыма». Через 3,5 часа пожар удалось локализовать. Площадь возгорания составила 4700 квадратных метров. На месте происшествия работали 74 человека и 24 единицы техники.

Позднее в министерстве уточнили, что пожар удалось полностью ликвидировать. Как уточнили в ведомстве, это произошло ровно в 10 утра.