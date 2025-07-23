В Ялте потушили крупный лесной пожар

Как сообщалось ранее, инцидент произошел ночью. В районе горы Иограф загорелась лесная подстилка. На место прибыли сотрудники МЧС и «Заповедного Крыма». Через 3,5 часа пожар удалось локализовать. Площадь возгорания составила 4700 квадратных метров. На месте происшествия работали 74 человека и 24 единицы техники.