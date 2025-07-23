Пенсионер перевёл мошенникам 27 миллионов рублей

Виновниками стали телефонные мошенники, использовавшие продуманную схему обмана.
Пенсионеру на электронную почту пришло письмо с документом о якобы оформленной на его имя доверенности для банковских операций и контактным номером телефона. Мужчина позвонил по указанному номеру, где ему представился сотрудник правоохранительных органов и сообщил об угрозе мошеннических действий в отношении его средств.
Обманщик убедил пенсионера перевести все деньги на «безопасный счет». Пенсионер снял все накопления и перевел их по реквизитам мошенников. В ходе дальнейшего разговора мошенник попросил положить мобильный телефон в микроволновую печь, объяснив это мерами защиты от злоумышленников.
Позже мужчина понял, что стал жертвой преступной схемы. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Полиция ведет расследование.