Пенсионер перевёл мошенникам 27 миллионов рублей

Пенсионеру на электронную почту пришло письмо с документом о якобы оформленной на его имя доверенности для банковских операций и контактным номером телефона. Мужчина позвонил по указанному номеру, где ему представился сотрудник правоохранительных органов и сообщил об угрозе мошеннических действий в отношении его средств.