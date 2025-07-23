В полиции прокомментировали массовое ДТП на Аллее Смелых, где пострадал маленький ребёнок

Грузовик снёс четыре машины на перекрёстке окружной и Аллеи Смелых, потому что 58-летний водитель выбрал неправильную дистанцию до ближайшего автомобиля. Об этом сообщает ГАИ области.
ДТП произошло во вторник, 22 июля, в 10:37. Сначала тягач с полуприцепом врезался в Nissan под управлением 36-летнего водителя, а затем поочерёдно снёс Mitsubishi, Mazda и Audi.
С места аварии госпитализировали 43-летнего пассажира и двухлетнего ребёнка из Nissan. В больницу также попал водитель Mitsubishi. 65-летняя женщина, которая ехала в последнем авто, получила травмы.
Установлено, что ребёнок находился в детском удерживающем кресле, а все участники ДТП были пристёгнуты ремнями безопасности.
Первым об аварии на перекрёстке окружной и Аллеи Смелых «Клопс» рассказали очевидцы. Спустя некоторое время в ГАИ уточнили, что в аварию попало пять автомобилей. Момент столкновения засняли камеры видеонаблюдения.