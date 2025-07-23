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В Аларском районе 64-летний водитель погиб в ДТП

Мужчина за рулем автомобиля съехал с дороги и перевернулся.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Аларском районе 64-летний водитель погиб в ДТП. Смертельная авария произошла утром на дороге «Табарсук-Апхульта-Белобородова» возле деревни Мольта. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции по региону, владелец автомобиля Toyota Corolla ехал на повышенной скорости и в какой-то момент не справился с управлением.

— Иномарка съехала с проезжей части, а затем опрокинулась, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Мужчина умер на месте происшествия до приезда скорой помощи. Полицейские выясняют обстоятельства дорожного инцидента.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Нижнеилимском районе в автомобильной аварии пострадали два пассажира. Водитель также не справился с управлением, а машина съехала в кювет.