В Аларском районе 64-летний водитель погиб в ДТП. Смертельная авария произошла утром на дороге «Табарсук-Апхульта-Белобородова» возле деревни Мольта. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции по региону, владелец автомобиля Toyota Corolla ехал на повышенной скорости и в какой-то момент не справился с управлением.