Самолет рейса Ереван-Кишинев совершил экстренную посадку после поломки на борту: Лайнер два часа кружил над аэропортом — некоторым пассажирам потребовалась медпомощь

Самолёт FlyOne рейса Ереван — Кишинёв совершил экстренную посадку после поломки на борту.
Инцидент произошёл вскоре после взлёта — экипаж принял решение кружить над территорией Армении около двух часов, чтобы сжечь топливо и затем безопасно посадить самолёт.
По словам пассажиров, некоторым из них потребовалась медицинская помощь из-за сильного стресса. Более 150 человек остаются в ожидании информации о дальнейших действиях — многие пропустили стыковочные рейсы и не знают, как добраться домой.
В FlyOne подтвердили происшествие, отметив, что «была обнаружена незначительная неисправность» и посадка произведена согласно стандартным процедурам безопасности.
«Техническая команда проводит дополнительную проверку. После завершения проверки самолёт продолжит полёт», — заявили в пресс-службе авиакомпании.
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