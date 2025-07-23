Телефонные мошенники выманили у пожилого москвича почти 35 млн руб

«Пенсионеру позвонил якобы заместитель генерального директора организации, в которой он ранее работал, и сообщил об утечке персональных данных. Затем с введенным в заблуждение москвичом связался псевдосиловик, подтвердил озвученную соучастником информацию, сообщив, что теперь сбережения могут быть похищены мошенниками и нужно их перевести на основной единый безопасный банковский счет. Выполняя телефонные инструкции мошенника, пострадавший купил новый мобильный телефон, по которому продолжил общение с аферистами и рассказал обо всех счетах и сумме сбережений», — сказали в ведомстве.