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Экс-муниципальную служащую из Самары осудят за посредничество во взятничестве

Это случилось в августе 2023 года. По уголовному делу проходит бывшая сотрудница администрации Красноглинского района города.

Это случилось в августе 2023 года. По уголовному делу проходит бывшая сотрудница администрации Красноглинского района города. Подробностями поделились представители региональной прокуратуры.

С начальницей отдела связался ее знакомый. Попросил помочь с переводом дома в категорию нежилого. Злоумышленница согласилась поучаствовать в сомнительной схеме и потребовала 250 тыс. рублей.

Их планировала передать другому работнику районной администрации. Правоохранители поймали ее при получении средств. После женщину уволили из-за утраты доверия. Также завели уголовное дело. Материалы передали в местный суд.

Ранее фигурант «дела Бойко» сознался в передаче взятки сотруднику ФСБ в 2 млн рублей.

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