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Полиция рассказала о массовом ДТП, вызвавшем пробку на обходе Перми

Затор растянулся до 6 километров.

Источник: Аргументы и факты

Подробности о массовом ДТП, которое вызвало многокилометровую пробку на обходе Перми, сайту perm.aif.ru рассказали в краевой полиции.

Речь идёт об аварии с грузовыми авто, которая произошла на Южном обходе утром 23 июля. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что очевидцы сообщили о сразу нескольких автомобилях, которые столкнулись и перегородили трассу неподалёку от улицы Космонавта Леонова. К полудню общая длина пробки выросла до шести километров.

После публикации видео с места происшествия сайт perm.aif.ru запросил в ГУ МВД по Пермскому краю информацию о ДТП. В ведомстве рассказали предварительные подробности аварии.

«Предварительно установлено, что на Южном обходе г. Перми произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате ДТП никто не пострадал», — рассказали perm.aif.ru в краевом ГУ МВД.

Правоохранители уточнили, что сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать на месте аварии.