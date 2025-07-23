Полиция рассказала о массовом ДТП, вызвавшем пробку на обходе Перми

Речь идёт об аварии с грузовыми авто, которая произошла на Южном обходе утром 23 июля. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что очевидцы сообщили о сразу нескольких автомобилях, которые столкнулись и перегородили трассу неподалёку от улицы Космонавта Леонова. К полудню общая длина пробки выросла до шести километров.