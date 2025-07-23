14 пожаров потушили в Ростовской области за сутки

Также спасатели опубликовали прогноз погоды на сегодня, 23 июля. Местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер будет юго-западным и западным 7−12 м/с, временами порывы могут достигать 15−18 м/с. Температура воздуха днем составит от +27 до +32 градусов, по югу и востоку будет до +35 градусов. Ожидается пожароопасность 4 и 5 классов.