14 пожаров потушили в Ростовской области за сутки

В Ростовской области спасатели потушили 14 пожаров за сутки. Статистику происшествий предоставили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Всего ликвидировали девять техногенных пожаров и пять возгораний сухой растительности. Во время техногенных пожаров спасли двух человек. Также ликвидировали последствия трех ДТП.
В общей сложности на местах происшествий от МЧС задействовали 236 человек и 59 единиц техники.
Жителям Дона напоминают: в жару нельзя разводить костры и жечь сухую растительность. Нужно быть осторожными с огнем.
Также спасатели опубликовали прогноз погоды на сегодня, 23 июля. Местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер будет юго-западным и западным 7−12 м/с, временами порывы могут достигать 15−18 м/с. Температура воздуха днем составит от +27 до +32 градусов, по югу и востоку будет до +35 градусов. Ожидается пожароопасность 4 и 5 классов.
Подпишись на нас в Telegram.