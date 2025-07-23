В главном офисе «ББР Банка» в Санкт-Петербурге прошли обыски

«ББР Банк» основан в 1994 году в Калининграде. Первоначально он назывался «Карбо-банк», а до финального ребрендинга в конце 2012 года — «Балтийский банк развития». До продажи в здании располагался ВТБ. В Петербурге банк работает с 2005 года. Головной офис финансовой организации находится в Москве.