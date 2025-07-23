В петербургском филиале ББР Банка проходят обыски по делу о растрате во МХАТе

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в санкт-петербургском филиале ББР Банка. По данным телеграм-канала Mash на Мойке, следственные действия в отделении на Харьковской улице связаны с уголовным делом о растрате в отношении худрука Михайловского театра и директора МХАТа Владимира Кехмана.
Как пишет «Фонтанка», интерес силовиков к банку объясняется тем, что через его петербургский филиал МХАТ проводил расчеты с крупными подрядчиками по многомиллионным контрактам. В частности, через счета в ББР Банке прошли платежи на два миллиарда рублей, а владелец одной из компаний уже был допрошен в рамках этого дела.
Ранее самому Владимиру Кехману было предъявлено официальное обвинение в растрате при реконструкции театральной сцены. По версии следствия, он завысил смету по госконтрактам на общую сумму свыше 2 млрд рублей. Дело было возбуждено Следственным комитетом по материалам ФСБ.