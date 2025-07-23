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В петербургском филиале ББР Банка проходят обыски по делу о растрате во МХАТе

Правоохранители расследуют финансовые махинации при реконструкции МХАТа. Внимание следователей привлек один из петербургских банков, через который подрядчики театра могли получать крупные суммы по завышенным сметам.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в санкт-петербургском филиале ББР Банка. По данным телеграм-канала Mash на Мойке, следственные действия в отделении на Харьковской улице связаны с уголовным делом о растрате в отношении худрука Михайловского театра и директора МХАТа Владимира Кехмана.

Как пишет «Фонтанка», интерес силовиков к банку объясняется тем, что через его петербургский филиал МХАТ проводил расчеты с крупными подрядчиками по многомиллионным контрактам. В частности, через счета в ББР Банке прошли платежи на два миллиарда рублей, а владелец одной из компаний уже был допрошен в рамках этого дела.

Ранее самому Владимиру Кехману было предъявлено официальное обвинение в растрате при реконструкции театральной сцены. По версии следствия, он завысил смету по госконтрактам на общую сумму свыше 2 млрд рублей. Дело было возбуждено Следственным комитетом по материалам ФСБ.