В петербургском филиале ББР Банка проходят обыски по делу о растрате во МХАТе

Как пишет «Фонтанка», интерес силовиков к банку объясняется тем, что через его петербургский филиал МХАТ проводил расчеты с крупными подрядчиками по многомиллионным контрактам. В частности, через счета в ББР Банке прошли платежи на два миллиарда рублей, а владелец одной из компаний уже был допрошен в рамках этого дела.