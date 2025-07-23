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В Башкирии проводили в последний путь дирижера Рустэма Сулейманова

Башкирия простилась со скрипачом и дирижером Рустэмом Сулеймановым.

Источник: Комсомольская правда

Башкирия долгими овациями проводила в последний путь выдающегося скрипача и дирижера Рустэма Сулейманова. Церемония прощания состоялась в стенах Башкирского театра оперы и балета, где покойный в 2009—2010 годах занимал пост главного дирижера.

Напомним, 47-летний музыкант, удостоенный Государственной молодежной премии имени Шайхзады Бабича, скоропостижно ушел из жизни 19 июля во время пребывания в Крыму. Как установили медики, причиной смерти стало заболевание сердца.

Последнее пристанище Сулейманов обрел в Баймакском районе, его похоронили рядом с могилой мамы.

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