Московский пенсионер отдал мошенникам 35 миллионов рублей

Схема обмана началась со звонка от человека, представившегося бывшим коллегой пенсионера. Он сообщил об утечке, после чего с мужчиной связался лжесотрудник силовых структур. Злоумышленник подтвердил легенду и убедил жертву, что для спасения сбережений их необходимо немедленно перевести на «единый безопасный счет».