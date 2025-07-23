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Московский пенсионер отдал мошенникам 35 миллионов рублей

Телефонные мошенники похитили у пенсионера 35 млн рублей, разыграв классическую схему с «утечкой данных». Мужчину убедили, что его сбережения в опасности, и заставили передать всю наличность курьерам.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

77-летний житель Москвы стал жертвой телефонных мошенников и лишился почти 35 миллионов рублей, поддавшись на уловку с фиктивной утечкой личных данных. Об этом пишет официальный телеграм-канал столичной прокуратуры.

Схема обмана началась со звонка от человека, представившегося бывшим коллегой пенсионера. Он сообщил об утечке, после чего с мужчиной связался лжесотрудник силовых структур. Злоумышленник подтвердил легенду и убедил жертву, что для спасения сбережений их необходимо немедленно перевести на «единый безопасный счет».

Действуя по инструкциям аферистов, пострадавший купил новый телефон для связи, раскрыл мошенникам информацию обо всех своих счетах, снял наличные и добавил к ним сбережения, хранившиеся дома. Всю сумму он передал курьерам, назвав им кодовое слово.

В прокуратуре подчеркнули, что поиск мошенников взят на контроль, и напомнили: сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят переводить деньги на «безопасные счета» и не отправляют за ними курьеров.