СМИ: Украина потеряла первый французский истребитель Mirage 2000

Согласно MWM, Mirage 2000 поступил на вооружение в 1984 году и должен был стать прямым аналогом американских истребителей F-16 как в составе французских ВВС, так и на зарубежных рынках. Однако по летно-техническим характеристикам французские самолеты значительно уступали американским и так и не стали популярными среди стран — членов НАТО, за исключением Греции. Такая же ситуация сложилась с преемником Mirage — Rafale, который сейчас соперничает на рынках с преемником F-16 — F-35A.