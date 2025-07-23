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СМИ: Украина потеряла первый французский истребитель Mirage 2000

Украина лишилась первого из переданных ей французских истребителей Mirage 2000 из-за технической неисправности. Это нанесло еще один удар по ее возможностям в области противовоздушной обороны, пишут зарубежные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В видеообращении, опубликованном во вторник в соцсети X, Владимир Зеленский сообщил, что пилот благополучно катапультировался, и подчеркнул, что инцидент произошел не по вине российских сил, пишет DPA. Позднее ВВС Украины опубликовали заявление, в котором пояснили, что «во время выполнения полетного задания в Волынской области на истребителе Mirage 2000 произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов». В результате инцидента никто не пострадал, добавили они.

Первые истребители Mirage 2000 Украина получила из Франции в феврале. Как пишет Military Watch Magazine, они стали третьим классом истребителей, предоставленных Киеву, после F-16 американского производства и МиГ-29, которые Украина получила от бывших государств Варшавского договора.

Хотя Париж отказался сообщить, сколько самолетов намерен поставить Киеву, французские СМИ узнали о планах передать Украине шесть из 26 самолетов Mirage 2000−5, находящихся на вооружении ВВС Франции, уточняет DPA.

По сведениям издания, эти самолеты перед поставкой были оснащены новым оборудованием, в том числе для борьбы с радиоэлектронными помехами, а украинские летчики прошли подготовку во Франции.

Согласно MWM, Mirage 2000 поступил на вооружение в 1984 году и должен был стать прямым аналогом американских истребителей F-16 как в составе французских ВВС, так и на зарубежных рынках. Однако по летно-техническим характеристикам французские самолеты значительно уступали американским и так и не стали популярными среди стран — членов НАТО, за исключением Греции. Такая же ситуация сложилась с преемником Mirage — Rafale, который сейчас соперничает на рынках с преемником F-16 — F-35A.

К тому же Mirage 2000 снискал дурную славу из-за своей склонности к авариям, отмечает MWM.

Например, ВВС Тайваня в результате таких аварий потеряли 13% своего парка, или восемь из 60 истребителей Mirage. Это привело к тому, что они решили досрочно снять французские самолеты с эксплуатации и заменить их современными истребителями F-16 Block 70.

Несмотря на это, высказываются предположения, что ВВС Украины могли списать потери своих истребителей на несчастные случаи (речь идет о потерях F-16 и Mirage 2000), чтобы не дискредитировать авиационную промышленность своих западных союзников и укрепить моральный дух. Не исключено, что устаревшие западные истребители были потеряны в бою, предполагает MWM.

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