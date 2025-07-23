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Лжестроители обманули 135 человек на 500 млн рублей в Ростовской области

Подозреваемых в мошенничестве при строительстве частных домов раскрыли в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области трое лжестроителей обманули 135 человек на 500 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, подозреваемые из числа руководителей компании предлагали людям услуги по строительству индивидуальной недвижимости, получали от них предоплату, но дома так и не возводили. Чаще всего вместо полноценного строения, которое обещали за два года, был залит только фундамент.

Жертвами аферистов оказались жители Ростовской, Воронежской областей и Крыма.

Двоих подозреваемых уже допросили, они находятся под подпиской о невыезде. Третий предполагаемый преступник скрылся и после этого был объявлен в международный розыск. Известно, что к этому моменту арестовано имущество мошенников на сумму свыше 58 млн рублей. Устанавливаются новые потерпевшие и возможные соучастники преступления.

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