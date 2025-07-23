Лжестроители обманули 135 человек на 500 млн рублей в Ростовской области

По данным следствия, подозреваемые из числа руководителей компании предлагали людям услуги по строительству индивидуальной недвижимости, получали от них предоплату, но дома так и не возводили. Чаще всего вместо полноценного строения, которое обещали за два года, был залит только фундамент.