Новые выбросы мазута обнаружены на побережье Темрюкского района

Как рассказали в Оперативном штабе края, сгустки нефтепродуктов размером от 3 до 10 сантиметров были выявлены во время вечернего мониторинга береговой полосы, который прошел во вторник, 22 июля.
Причем протяженность выбросов в районе поселка Волна составляет около 1 километра, а вот в районе поселка Артющенко — порядка 3−4 километров.
«Уборка организована с вечера и возобновилась утром 23 июля», — сообщили в Оперштабе.
В работах принимают участие свыше 90 человек и 13 единиц техники. Среди них сотрудники МЧС России, администрации Темрюкского района и местных сельских поселений, муниципальной Аварийно-спасательной службы, «Кубань-СПАС» и волонтеры.
Напомним, Роспотребнадзор после катастрофы с танкерами в Керченском проливе закрыл на территории Крымского района девять пляжей, а в Анапе — 141 пляж.