Молдавские пограничники задержали трех иностранцев: Украинец и два пакистанца пытались нелегально попасть в Румынию

Украинец и двое пакистанцев пытались сбежать в ЕС/
На западе Молдовы задержаны трое мигрантов, пытавшихся незаконно попасть в Румынию.
Украинец шёл к реке Прут, надеясь скрыться от войны. Пакистанцы ехали на такси и попытались обмануть патруль, но признались, что платили по 4 500 евро за переправу. Все трое находились в Молдове легально.
Идёт расследование.
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