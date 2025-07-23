Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдавские пограничники задержали трех иностранцев: Украинец и два пакистанца пытались нелегально попасть в Румынию

Все иностранцы находились в Молдове легально.

Источник: Комсомольская правда

Украинец и двое пакистанцев пытались сбежать в ЕС/

На западе Молдовы задержаны трое мигрантов, пытавшихся незаконно попасть в Румынию.

Украинец шёл к реке Прут, надеясь скрыться от войны. Пакистанцы ехали на такси и попытались обмануть патруль, но признались, что платили по 4 500 евро за переправу. Все трое находились в Молдове легально.

Идёт расследование.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Власти держат жителей Молдовы за лохов: Тратят бюджетные деньги на себя, но мы так и не можем узнать, ни по какой цене закупается газ, ни размер пенсии Евгения Доги, ни почему мэр Кишинева стал невъездным.

А после выборов опять начнутся тайны под грифом «совершенно секретно» — лохам ведь незачем знать, на что и какие суммы расходует власть (далее…).

Власти держат жителей Молдовы за лохов: Тратят бюджетные деньги на себя, но мы так и не можем узнать, ни по какой цене закупается газ, ни размер пенсии Евгения Доги, ни почему мэр Кишинева стал невъездным.

А после выборов опять начнутся тайны под грифом «совершенно секретно» — лохам ведь незачем знать, на что и какие суммы расходует власть (далее…).

Железный занавес навсегда: Власти Молдовы, унионисты и сторонники евроинтеграции, ненавидящие СССР, взяли от Советского Союза самое худшее — тотальные запреты, цензуру и отсутствие свободы слова.

Унионист и по совместительству лидер Национальной молдавской партии (PNM) Драгош Галбур призывает к введению визового режима для граждан Российской Федерации [видео](далее…).