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Глава ДУМ Башкирии возмутился равнодушием верующих к цифровым проектам

Айнур Биргалин раскритиковал умму за отсутствие интереса к онлайн-проектам.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин выразил разочарование пассивностью верующих в интернет-пространстве. В эмоциональном посте, опубликованном 22 июля в соцсетях, религиозный лидер раскритиковал избирательный подход умму к общественным инициативам.

По словам муфтия, мусульманская община охотно участвует в офлайн-мероприятиях — совместных трапезах или субботниках, но проявляет поразительное равнодушие к образовательным онлайн-проектам и развитию цифровых платформ.

Ранее Биргалин анонсировал план по созданию комплексной интернет-экосистемы для верующих, включающей образовательные курсы, стриминговый сервис и персонализированные кабинеты.

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