Глава ДУМ Башкирии возмутился равнодушием верующих к цифровым проектам

Председатель Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин выразил разочарование пассивностью верующих в интернет-пространстве. В эмоциональном посте, опубликованном 22 июля в соцсетях, религиозный лидер раскритиковал избирательный подход умму к общественным инициативам.
По словам муфтия, мусульманская община охотно участвует в офлайн-мероприятиях — совместных трапезах или субботниках, но проявляет поразительное равнодушие к образовательным онлайн-проектам и развитию цифровых платформ.
Ранее Биргалин анонсировал план по созданию комплексной интернет-экосистемы для верующих, включающей образовательные курсы, стриминговый сервис и персонализированные кабинеты.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.