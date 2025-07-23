Похищение иностранца в Минске — дело направлено в суд

Обвиняемыми по данному уголовному делу проходят два иностранца 21 и 29 лет. Их будут судить за похищение человека в целях получения денег.
Преступление было совершено в конце 2024 года.
Обвиняемые в декабре 2024 года похитили иностранного гражданина и с применением к нему насилия вымогали у него и его родственников денежные средства.
В ходе расследования уголовного дела было установлено, что обвиняемые пообещали потерпевшему помощь в переправке в Евросоюз и пригласили в одну из минских квартир.
Там его закрыли в ванной комнате, стали угрожать убийством и причинением телесных повреждений, заставили его раздеться догола, нанесли ему 24 ударов ногами, металлической трубой и ножкой от табурета.
Кроме этого, потерпевшему было нанесено более 10 порезов ножом. Об него тушили зажженный окурок сигареты и истязали иными способами.
Обвиняемые требовали у потерпевшего и его родственников деньги на общую сумму два миллиона индийских рупий (81 тысяча белорусских рублей по курсу Нацбанка). Они писали матери потерпевшего, и звонили ей — в том числе и по видеосвязи.
Прокуратура Центрального района Минска пришла к выводу об обоснованности обвинения фигурантам дела, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений и направила дело в суд.
Избранная в отношении обвиняемых мера пресечения в виде заключения под стражу прокурором оставлена без изменения.