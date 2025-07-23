Похищение иностранца в Минске — дело направлено в суд

Обвиняемые требовали у потерпевшего и его родственников деньги на общую сумму два миллиона индийских рупий (81 тысяча белорусских рублей по курсу Нацбанка). Они писали матери потерпевшего, и звонили ей — в том числе и по видеосвязи.