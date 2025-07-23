Под Ганцевичами пьяный мужчина пошел с ножом на милицию — применено оружие

В милицию обратилась 73-летняя жительница одной из деревень Ганцевичского района. Пенсионерка сообщила, что сосед в пьяном состоянии бегает по улице, ведет себя неадекватно. Сотрудники милиции оперативно приехали на место. Заметив их, 49-летний фигурант, находившийся в пьяном состоянии, взял в руку нож, а также направился в их сторону.