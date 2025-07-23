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Под Ганцевичами пьяный мужчина пошел с ножом на милицию — применено оружие

МВД сказало о применении оружия милиционерами из-за мужчины, который пошел на них с ножом.

Источник: Комсомольская правда

Под Ганцевичами пьяный мужчина пошел с ножом на милицию — применено оружие. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В милицию обратилась 73-летняя жительница одной из деревень Ганцевичского района. Пенсионерка сообщила, что сосед в пьяном состоянии бегает по улице, ведет себя неадекватно. Сотрудники милиции оперативно приехали на место. Заметив их, 49-летний фигурант, находившийся в пьяном состоянии, взял в руку нож, а также направился в их сторону.

В МВД подчеркивают: неоднократные законные требования сотрудников милиции остановиться и бросить нож, мужчина проигнорировал, создавая реальную угрозу жизни и здоровью окружающих.

«Милиционер произвел прицельный выстрел в ногу. Нападавшему оказали первую помощь и передали медикам», — отметили в пресс-службе.

Следователи завели уголовное дело за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Тем временем в Минске сиделка украла у пенсионерки золото на 30 000, ради приворота любимого.

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