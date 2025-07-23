Под Ганцевичами пьяный мужчина пошел с ножом на милицию — применено оружие. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В милицию обратилась 73-летняя жительница одной из деревень Ганцевичского района. Пенсионерка сообщила, что сосед в пьяном состоянии бегает по улице, ведет себя неадекватно. Сотрудники милиции оперативно приехали на место. Заметив их, 49-летний фигурант, находившийся в пьяном состоянии, взял в руку нож, а также направился в их сторону.
В МВД подчеркивают: неоднократные законные требования сотрудников милиции остановиться и бросить нож, мужчина проигнорировал, создавая реальную угрозу жизни и здоровью окружающих.
«Милиционер произвел прицельный выстрел в ногу. Нападавшему оказали первую помощь и передали медикам», — отметили в пресс-службе.
Следователи завели уголовное дело за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
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