В Самаре на супругов завели уголовное дело за угрозы убийством бывшей невестке

Происшествие случилось еще в августе прошлого года. А недавно материалы с обвинением передали в суд. Подробностями поделились представители регионального ГУ МВД.
Пострадавшая — 33-летняя женщина. Рассказала полицейским, что ранее находилась около машины вблизи дома на улице Стара-Загора. Вскоре к ней подошли сестра бывшего супруга и ее муж. В руках были нож и ножницы.
В тот же момент угрожали убийством и нанесли физический вред здоровью. Также отрезали часть волос. Потерпевшая добавила: 35- и 39-летние бывшие родственники вели себя неадекватно. Остановились, когда заметили ее товарища.
«Женщина связывает их поведение с конфликтной, который возник из-за развода и несовпадения взглядов на воспитание ее 9-летней дочери», — сообщили правоохранители.
На агрессивных супругов завели уголовное дело и предъявили обвинение по факту угрозы убийством. Впереди — суд.
Ранее жителя региона отправили в колонию на 3 года за потасовку со знакомым.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.