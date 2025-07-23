В Пермском крае главу округа отправили под домашний арест

Чиновник Александр Юркин был задержан силовиками во вторник. Его подозревают в превышении должностных полномочий при покупке жилья для детей-сирот. По версии следствия, для этой категории жителей в селе Кочево были куплены 46 квартир на сумму не менее 50 миллионов рублей. Однако объекты недвижимости имеют дефекты и признаки, указывающие на непригодность для проживания. Кроме того, конкурсные процедуры при покупке жилья были проведены с грубыми нарушениями. Глава Кочевского округа стал подозреваемым по уголовному делу о действиях, явно выходящих за пределы полномочий должностного лица и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан.