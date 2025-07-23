В Забайкалье местный житель обвиняется в организации контрабанды лесоматериалов

Дело о контрабанде леса на миллиард рублей дошло до суда в Забайкалье. Житель региона обвиняется в участии в преступном сообществе и организации контрабанды лесоматериалов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
— С 2017 по 2021 год мужчина занимался незаконным экспортом древесины. Для легализации незаконно заготовленного леса использовались фиктивные документы, а для осуществления экспорта — подставные юридические лица, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Общий объем вывезенного за границу леса составил 107 тысяч кубометров, стоимостью более миллиарда рублей. Уголовное дело направлено в Черновский районный суд Читы.
Ранее КП-Иркутск сообщила, что на улицах Иркутска наводят порядок после непогоды.