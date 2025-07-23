В Забайкалье местный житель обвиняется в организации контрабанды лесоматериалов

Дело о контрабанде леса на миллиард рублей дошло до суда в Забайкалье. Житель региона обвиняется в участии в преступном сообществе и организации контрабанды лесоматериалов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.