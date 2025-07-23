В Намангане корова напала на ребёнка и его мать: момент попал на видео

Vaib.uz (Узбекистан. 23 июля). Сегодня в соцсетях распространилось пугающее видео. На кадрах видно, как маленький ребёнок, гулявший во дворе, случайно столкнулся с коровой и упал. Начавший плакать малыш, похоже, испугал или разозлил животное — корова попыталась ударить его рогами и затоптать. Затем она переключилась на мужчину, который пытался оттащить её от ребёнка, и женщину, выбежавшую на крики.