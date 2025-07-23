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В Намангане корова напала на ребёнка и его мать: момент попал на видео

Vaib.uz (Узбекистан. 23 июля). Сегодня в соцсетях распространилось пугающее видео. На кадрах видно, как маленький ребёнок, гулявший во дворе, случайно столкнулся с коровой и упал. Начавший плакать малыш, похоже, испугал или разозлил животное — корова попыталась ударить его рогами и затоптать. Затем она переключилась на мужчину, который пытался оттащить её от ребёнка, и женщину, выбежавшую на крики.

Источник: Vaib.Uz

Инцидент прокомментировали в УВД Наманганской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 16 июля примерно в 18:47 в махалле «Баркамол» Янгикурганского района 57-летний мужчина перегонял свой скот с другого участка земли к дому. В этот момент одна из коров напала на двух человек — малолетнюю девочку и её 36-летнюю мать, которая бросилась защищать ребёнка.

Обе пострадавшие получили телесные повреждения. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, женщина получила травмы средней тяжести, девочка — лёгкие.

Как уточнили в Наманганском филиале Республиканского научного центра скорой медицинской помощи, 18 июля пострадавшие были выписаны домой. Сейчас они проходят амбулаторное лечение.

По факту нападения животного проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.