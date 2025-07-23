В Намангане корова напала на ребёнка и его мать: момент попал на видео

Инцидент прокомментировали в УВД Наманганской области.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, 16 июля примерно в 18:47 в махалле «Баркамол» Янгикурганского района 57-летний мужчина перегонял свой скот с другого участка земли к дому. В этот момент одна из коров напала на двух человек — малолетнюю девочку и её 36-летнюю мать, которая бросилась защищать ребёнка.
Обе пострадавшие получили телесные повреждения. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, женщина получила травмы средней тяжести, девочка — лёгкие.
Как уточнили в Наманганском филиале Республиканского научного центра скорой медицинской помощи, 18 июля пострадавшие были выписаны домой. Сейчас они проходят амбулаторное лечение.
По факту нападения животного проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.