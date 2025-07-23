«Это уже афера»: почему «Почта России» задерживала выплаты и будут ли компенсации

«Почту России» заподозрили в использовании пенсионных денег для извлечения выгоды, что могло привести к задержкам выплат. Также компания потратила более двух миллиардов рублей на спонсорскую поддержку и рекламу. Чем это чревато для «Почты России» и получат ли компенсации люди, чьи пенсии и пособия задержали, — в материале «Вечерней Москвы».