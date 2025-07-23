«Это уже афера»: почему «Почта России» задерживала выплаты и будут ли компенсации

«Почту России» заподозрили в использовании пенсионных денег для извлечения выгоды, что могло привести к задержкам выплат. Также компания потратила более двух миллиардов рублей на спонсорскую поддержку и рекламу. Чем это чревато для «Почты России» и получат ли компенсации люди, чьи пенсии и пособия задержали, — в материале «Вечерней Москвы».
Задержки пенсий и расходы на рекламу.
В апреле Счетная палата РФ провела аудит эффективности госкомпании «Почта России», а в мае результаты этой проверки рассмотрели на заседании комитетов Госдумы по защите конкуренции и по контролю. Уже тогда были выявлены 136 случаев задержки пенсий и пособий со стороны «Почты России» на срок вплоть до 20 дней.
А 18 июля председатель комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг отправил в Минцифры, Минфин и другие ведомства письмо, в котором всплыли новые подробности проверки в госкомпании.
Оказалось, что компания могла уводить средства, выделенные на пенсии и пособия, на банковские счета с целью получения дохода. Как предположили в Счетной палате РФ, это и могло спровоцировать задержки выплат.
Кроме того, «Почта России» потратила более 1,5 миллиарда рублей на спонсорскую и благотворительную поддержку спортивных и иных организаций. Еще более 600 миллионов рублей ушло на ее пиар в интернете.
— Так, АО «Почта России» предоставило 205 миллионов рублей спонсорской помощи Российскому футбольному союзу и Футбольной национальной лиге. В 2020—2023 годах АО «Почта России» предоставило другим организациям 1,146 миллиарда рублей спонсорской помощи, — приводит выдержку из письма Гартунга «Ведомости».
Что рекомендовали «Почте» в правительстве.
«Почта России» поспешила объяснить эти нарушения — их доводы Гартунг тоже приводит в своем письме. В компании заверили, что процент доставки пенсий составляет порядка 98,6 процента, а задержки были связаны с «необходимостью обеспечения выплат пенсий в период с 3 по 9 января в условиях длительных новогодних праздников и приостановки работы в указанные даты территориальных отделений СФР, кредитных организаций, а также структур Центрального банка».
Счетная палата предложила правительству ввести компенсации за задержку пенсий и пособий. Но в комитете Госдумы по защите конкуренции считают, что в таком случае получатели выплат смогут начать злоупотреблять подобным механизмом.
Также депутаты посчитали, что у «Почты России» в принципе не должно быть монопольного права на доставку пенсий и пособий.
Уголовное дело и компенсации за задержку.
Подобные нарушения «Почты России» могут привести к уголовным разбирательствам, и простой внутренней проверкой и увольнением нескольких сотрудников дело не ограничится. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил бывший следователь, адвокат Вадим Багатурия.
— Здесь налицо злоупотребление должностными полномочиями. Потому что «прокрутитка» (между счетами — прим. «ВМ») денег, принадлежащих физлицам, — это уже афера. Поэтому Следственный комитет может инициировать расследование, — считает эксперт.
Люди, которым задержали пенсии и пособия, могут обратиться в суд и потребовать возместить ущерб. Однако добиться больших компенсаций у них, по мнению юриста, вряд ли получится.
Задержание замгубернатора Ростовской области Федотовой: чем известна, в чем подозревают и что грозит.
— Что касается двух миллиардов рублей, которые были якобы нецелесообразно потрачены на рекламу и спонсорство, — «Почта России» является хоть и государственным предприятием, но все же обладает определенной автономией. Поэтому если компания посчитала нужным потратиться на рекламу и спонсорство, значит это было согласовано, — добавил Багатурия.
Он считает, что в этих действиях «Почты России» могут прослеживаться признаки нецелевого расходования госбюджета, но достаточно неявные. Этот факт могут проверить, например, в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при доставке пенсий, подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы».
В последнее время проверки в госкомпаниях и региональных правительствах нередко заканчиваются серьезными разбирательствами. Например, в Ростовской области арестовали сразу нескольких бывших заместителей губернатора. Одного замглавы региона — Константина Рачаловского — заподозрили в оформлении субсидий на предприятия, которые находились на грани разорения. Другого замгубернатора, Лилию Федотову, обвинили в оформлении многомиллиардных кредитов на местную администрацию.