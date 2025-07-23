В Узбекистане хирург отрезал пациентке обе ноги по ошибке

Трагедия произошла в Ферганской области. Подсудимый — заведующий хирургическим отделением больницы Абдубаннап Мадалимов.
Согласно материалам дела, пациентку Адинахон Исомитдинову доставили в клинику 18 октября 2024 года. Ей был поставлен диагноз «сахарный диабет II типа в тяжелой форме, стадия декомпенсации, ДТС нейроишемическая форма, состояние после ампутации голени левой ноги, раздробленный перелом коленного сустава».
Во время операции 19 октября вместо больной левой ноги врач ампутировал женщине здоровую правую ногу в области бедра. Позже была ампутирована и левая нога.
Из-за утраты здоровой конечности и тяжести двух хирургических вмешательств женщина скончалась 7 ноября 2024 года.
В мае 2025 года Абдубаннапа Мадалимова приговорили к четырем годам лишения свободы за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. Он лишен права занимать руководящие и врачебные должности сроком на три года.
Также с осужденного в пользу законного представителя потерпевшей взыскано 27,8 млн сумов (около 1,2 млн тенге) материального и 80 млн сумов (около 3,4 млн тенге) морального ущерба.
Апелляционная инстанция оставила первоначальный приговор без изменений.