Калининский район Уфы возглавил рейтинг по детским правонарушениям на дорогах

С начала года в Калининском районе Уфы зафиксировали рекордное количество случаев, когда за руль транспортных средств садились дети. Согласно данным МВД, к ответственности уже привлекли 48 школьников из 14 учебных заведений района.
На оперативном совещании в мэрии начальник городского управления МВД Ильгиз Байсурин представил тревожную статистику. После Калининского района идет Октябрьский (18 нарушений), затем Ленинский (11). Наименьшее количество инцидентов зарегистрировано в Советском районе, всего три.
Особую обеспокоенность властей вызвал вопиющий случай в микрорайоне Шакша. Тринадцатилетний подросток на питбайке в темное время суток сбил двоих детей, шедших по обочине со взрослым. В результате ДТП пострадали три несовершеннолетних, включая двухмесячного младенца.
По словам Байсурина, с января 2025 года задержали уже 120 юных водителей без прав. Среди них были даже шестилетние дети. В 12 случаях подростки находились за рулем в состоянии опьянения.
Глава городской администрации Ратмир Мавлиев отметил пятикратное превышение показателей Калининского района по сравнению с другими округами Уфы. Он потребовал усилить профилактическую работу с директорами школ и родителями, подчеркнув, что без срочных мер ситуация будет только ухудшаться.
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