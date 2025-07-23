В Уфе подстрелили молодого охранника клуба

Инцидент произошел в клубе в центре Уфы. Охранники не пустили нетрезвую компанию в заведение. За это один из «обиженных» достал травматический пистолет и выстрелил в голову сотрудника клуба. Компания тут же ретировалась, а вот пострадавшему потребовалась помощь медиков — его госпитализировали в одну из больниц города.