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В Уфе подстрелили молодого охранника клуба

Пуля из травматического пистолета попала парню в затылок.

Источник: Башинформ

Инцидент произошел в клубе в центре Уфы. Охранники не пустили нетрезвую компанию в заведение. За это один из «обиженных» достал травматический пистолет и выстрелил в голову сотрудника клуба. Компания тут же ретировалась, а вот пострадавшему потребовалась помощь медиков — его госпитализировали в одну из больниц города.

В происшествии сейчас разбираются сотрудники правоохранительных органов. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, по данному факту в отделе полиции № 9 Уфы возбуждено уголовное дело по статье «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Подозреваемый дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается, отметили в ведомстве.