В Самаре жители одного из домов засорили канализацию бигудями и лезвиями

Специалисты компании «РКС-Самара» обнаружили необычный засор в канализационном колодце на улице Железной Дивизии. Во время очистки они извлекли около 30 килограммов мусора, включая салфетки, бритвенные лезвия и бигуди.
Проблемный колодец регулярно становится причиной засоров для домов № 3, 5 и 7. Только в этом году коммунальщики уже пять раз выезжали на устранение засоров в этом месте. В прошлом году было зафиксировано 11 подобных случаев.
Коммунальщики напоминают жителям о правилах пользования канализацией. В унитаз и раковину нельзя выбрасывать салфетки, остатки пищи, очистки от овощей и фруктов, строительные материалы, наполнитель для кошачьих туалетов, жир и масло, а также средства личной гигиены. Соблюдение этих правил поможет избежать засоров и продлит срок службы канализационной системы.
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