На трассе в Ростовской области в аварию попал 15-летний водитель мопеда

15-летний водитель мопеда попал в ДТП в Ростовской области. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел вечером 22 июля на автодороге Кашары — Первомайское — Милютинская — город Морозовск. Предварительно, подросток на мопеде «Рейсер» выехал с обочины, не уступив дорогу попутному автомобилю «Ситроен». Водитель иномарки двигался по главной дороге в попутном направлении.
Во время столкновения несовершеннолетний получил травмы. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Донских водителей мото- и автотранспорта просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
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