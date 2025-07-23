На трассе в Ростовской области в аварию попал 15-летний водитель мопеда

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел вечером 22 июля на автодороге Кашары — Первомайское — Милютинская — город Морозовск. Предварительно, подросток на мопеде «Рейсер» выехал с обочины, не уступив дорогу попутному автомобилю «Ситроен». Водитель иномарки двигался по главной дороге в попутном направлении.