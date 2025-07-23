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На трассе в Ростовской области в аварию попал 15-летний водитель мопеда

15-летний водитель мопеда попал в больницу после аварии на трассе в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

15-летний водитель мопеда попал в ДТП в Ростовской области. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел вечером 22 июля на автодороге Кашары — Первомайское — Милютинская — город Морозовск. Предварительно, подросток на мопеде «Рейсер» выехал с обочины, не уступив дорогу попутному автомобилю «Ситроен». Водитель иномарки двигался по главной дороге в попутном направлении.

Во время столкновения несовершеннолетний получил травмы. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Донских водителей мото- и автотранспорта просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.

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