Во двор омского санатория рухнул беспилотник

Охранник учреждения обнаружил там беспилотный летательный аппарат и незамедлительно сообщил о находке в правоохранительные органы.
Прибывшие на место сотрудники полиции установили владельца квадрокоптера — им оказался 47-летний житель Ленинского округа. Мужчина рассказал, что получил дрон в подарок от коллег и, не дожидаясь регистрации устройства, решил испытать его.
Инцидент произошел во дворе частного дома омича на улице Московской. Во время тестового полета квадрокоптер потерял связь с управляющей станцией и улетел в неизвестном направлении. Хозяин предпринял самостоятельные поиски в течение трех дней, но безрезультатно.
Ситуация осложняется тем, что в Омской области действует запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. Теперь владельцу дрона грозит административная ответственность по двум статьям: 11.4 «Нарушение правил использования воздушного пространства» и 11.5 «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов».
Правоохранительные органы напоминают жителям региона о необходимости соблюдения действующего законодательства в сфере использования беспилотных летательных аппаратов и важности прохождения обязательной процедуры регистрации дронов перед их использованием.