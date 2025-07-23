Во двор омского санатория рухнул беспилотник

Инцидент произошел во дворе частного дома омича на улице Московской. Во время тестового полета квадрокоптер потерял связь с управляющей станцией и улетел в неизвестном направлении. Хозяин предпринял самостоятельные поиски в течение трех дней, но безрезультатно.