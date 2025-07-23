67-летнему пенсионеру вернули деньги, переведённые на счёт дроппера из Самары

Прокуратура Пролетарского района Твери вернула 67-летнему тверичанину деньги, которые он потерял из-за мошенников. Те убедили его, что переводят сбережения на безопасный счёт.
Пенсионер стал жертвой дистанционного обмана. Злоумышленники убедили его, что его деньги в опасности, и для их «спасения» нужно перевести 10 тысяч рублей на указанный счёт.
Оказалось, что этот счёт принадлежал человеку из Самары. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тверской области.
Прокуроры обратились в Промышленный районный суд Самары с иском о взыскании неосновательного обогащения с владельца банковского счёта. Суд удовлетворил требования, и деньги были возвращены законному владельцу.
Справка:
Люди, которых аферисты используют для перевода украденных средств, называются дропперами.
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