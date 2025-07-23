Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

67-летнему пенсионеру вернули деньги, переведённые на счёт дроппера из Самары

Прокуратура Пролетарского района Твери вернула 67-летнему тверичанину деньги, которые он потерял из-за мошенников.

Прокуратура Пролетарского района Твери вернула 67-летнему тверичанину деньги, которые он потерял из-за мошенников. Те убедили его, что переводят сбережения на безопасный счёт.

Пенсионер стал жертвой дистанционного обмана. Злоумышленники убедили его, что его деньги в опасности, и для их «спасения» нужно перевести 10 тысяч рублей на указанный счёт.

Оказалось, что этот счёт принадлежал человеку из Самары. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тверской области.

Прокуроры обратились в Промышленный районный суд Самары с иском о взыскании неосновательного обогащения с владельца банковского счёта. Суд удовлетворил требования, и деньги были возвращены законному владельцу.

Справка:

Люди, которых аферисты используют для перевода украденных средств, называются дропперами.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.