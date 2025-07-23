70 ударов ножом нанесли таксистке под Екатеринбургом

В Свердловской области задержан 26-летний житель Екатеринбурга, подозреваемый в жестоком убийстве 37-летней женщины, работавшей в такси. Выйти на след предполагаемого преступника удалось благодаря молекулярно-генетической экспертизе, сообщает ГУ МВД по региону.
Тело женщины с множественными ножевыми ранениями было обнаружено 19 июля 2025 года в автомобиле, брошенном на трассе Пермь — Екатеринбург. Ключевой уликой стал жировой след, оставленный на крышке бензобака. Экспертиза ДНК позволила установить совпадение с данными ранее судимого за кражи и грабежи мужчины, который находился в федеральной базе.
По версии следствия, вечером 18 июля подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, договорился о встрече с женщиной через социальные сети. Сев к ней в машину, он почти сразу напал на нее с ножом. На допросе мужчина объяснил свой поступок так: «В голову пришла мысль убить человека».
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД, после убийства мужчина еще долго ездил по городу с телом жертвы в салоне, повредил колеса и бросил машину. В какой-то момент ему даже помогли вытащить автомобиль из кювета случайные прохожие, не знавшие о страшном грузе. Эксперты насчитали на теле погибшей более 70 ранений. Нож нашли во время обыска у него дома. Суд уже отправил обвиняемого под стражу.