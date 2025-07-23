70 ударов ножом нанесли таксистке под Екатеринбургом

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД, после убийства мужчина еще долго ездил по городу с телом жертвы в салоне, повредил колеса и бросил машину. В какой-то момент ему даже помогли вытащить автомобиль из кювета случайные прохожие, не знавшие о страшном грузе. Эксперты насчитали на теле погибшей более 70 ранений. Нож нашли во время обыска у него дома. Суд уже отправил обвиняемого под стражу.