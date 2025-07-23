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В Приднестровье пропала 16-летняя школьница: Поздним вечером она исчезла из детского лагеря

Эвелина пропала из оздоровительного лагеря «Спартак» 19 июля.

Источник: Комсомольская правда

УВД г. Тирасполь устанавливает местонахождение 16-летней Старченковой Эвелины Александровны, учащейся школы-интерната села Парканы. Поздним вечером 19 июля девушка самовольно покинула территорию оздоровительного лагеря «Спартак». Ранее неоднократно уходила, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Приметы: на вид 15−16 лет, рост 160−165 см, худощавого телосложения. Волосы русые, ниже плеч, глаза зелёные.

Была одета в белую футболку, светлые штаны. Обута в белые кроссовки. Размер обуви — 37-й.

При себе имела мобильный телефон.

Уважаемые граждане! Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении без вести пропавшей Старченковой Эвелины, позвонить по телефонам в г. Тирасполь: 0 (777) 83−444; 0 (533) 102, по телефону доверия 0 (533) 8−15−29. Можно написать в Telegram: +37377997196.

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