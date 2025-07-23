В Приднестровье пропала 16-летняя школьница: Поздним вечером она исчезла из детского лагеря

Приметы: на вид 15−16 лет, рост 160−165 см, худощавого телосложения. Волосы русые, ниже плеч, глаза зелёные.
Была одета в белую футболку, светлые штаны. Обута в белые кроссовки. Размер обуви — 37-й.
При себе имела мобильный телефон.
Уважаемые граждане! Просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении без вести пропавшей Старченковой Эвелины, позвонить по телефонам в г. Тирасполь: 0 (777) 83−444; 0 (533) 102, по телефону доверия 0 (533) 8−15−29. Можно написать в Telegram: +37377997196.
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