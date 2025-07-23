«Заставили снять одежду, били, затушили окурок на теле». В Минске прокуратура раскрыла детали похищения двумя иностранцами человека, с матери которого требовали деньги

Прокуратура раскрыла детали похищения иностранца — с матери требовали два миллиона, Подробности обнародовали в пресс-службе прокуратуры Минска.
Прокуратурой Центрального района было направлено в суд уголовное дело в отношении 21-летнего и 29-летнего иностранных граждан. Фигурантам инкриминировано похищение человека, вымогательство, совершенной группой лиц и с целью получения имущественной выгоды.
Из материалов дела следует, что в декабре 2024 года обвиняемые, действуя группой лиц, похитили иностранца. С применением к нему насилия они вымогали у родственников денежные средства.
В прокуратуре отмечают: иностранца фигуранты помесили в одной из минских квартир под предлогом оказания помощи в перемещении через границу в страны Европейского союза. Позднее обвиняемые закрыли его в ванной, начали угрожать убийством.
«Фигуранты заставили потерпевшего полностью снять одежду, нанесли не менее 24 ударов ногами, металлической трубой и ножкой от табурета, не менее 13 порезов ножом, затушили зажженный окурок сигареты о потерпевшего, а также иными способами истязали его», — рассказали в пресс-службе.
Обвиняемые требовали у потерпевшего и его матери деньги на сумму два миллиона индийских рупий, что по курсу Национального банка составило более 81 000 рублей. Прокуратура, изучив материалы дела, пришла к выводу об обоснованности обвинения.
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