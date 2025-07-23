В Башкирии пропала 25-летняя Ильсина Юлуева

В Башкирии исчезла 25-летняя Ильсина Юлуева. О пропаже молодой девушки сообщили волонтеры «Лиза Алерт».
Известно, что жительница республики выходила на связь в последний раз 21 июля. Видели девушку между Сибаем и деревней Баишево, но домой она так и не пришла. В день пропажи на Ильсине были бежевый комбинезон и белые кроссовки.
Приметы: рост 154 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза темно-зеленые.
Если Вам известна судьба пропавшей, просьба звонить по номерам 112 или 8−800−700−54−52.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.