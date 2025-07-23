Ребенок в Крыму отравился газом — осужден работник «Крымгазсетей»

Как установило следствие, в мае 2022 года сотрудник предприятия не обеспечил проведение плановой проверки газового оборудования в частном домовладении по улице Затрубченко. Именно в его обязанности входил контроль за качественным выполнением этих работ.
«В связи с этим не был выявлен факт нарушений при установке и функционировании газового оборудования по этому адресу. В результате скопления окиси углерода в домовладении, 22 января 2023 года трехлетний ребенок получил острое отравление, не совместимое с жизнью», — рассказали в СК.
В прокуратуре добавили, что мастера признали виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии-поселении.
Ранее в одном из гипермаркетов Новороссийска мальчик упал в проем между остеклением и полом и погиб. По версии следствия, днем 16 июня ребенок находился вместе с мамой и бабушкой на втором этаже одного из гипермаркетов города, где упал в пространство между несущей конструкцией пола и внешним остеклением. Это стало возможным из-за свободного доступа к опасному участку и отсутствия защитных перекрытий.