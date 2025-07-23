Ребенок в Крыму отравился газом — осужден работник «Крымгазсетей»

Ранее в одном из гипермаркетов Новороссийска мальчик упал в проем между остеклением и полом и погиб. По версии следствия, днем 16 июня ребенок находился вместе с мамой и бабушкой на втором этаже одного из гипермаркетов города, где упал в пространство между несущей конструкцией пола и внешним остеклением. Это стало возможным из-за свободного доступа к опасному участку и отсутствия защитных перекрытий.