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Ребенок в Крыму отравился газом — осужден работник «Крымгазсетей»

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля — РИА Новости Крым. В Бахчисарае трехлетний ребенок погиб из-за отравления газом — работник подразделения «Крымгазсетей» осужден по обвинению в халатности, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

Как установило следствие, в мае 2022 года сотрудник предприятия не обеспечил проведение плановой проверки газового оборудования в частном домовладении по улице Затрубченко. Именно в его обязанности входил контроль за качественным выполнением этих работ.

«В связи с этим не был выявлен факт нарушений при установке и функционировании газового оборудования по этому адресу. В результате скопления окиси углерода в домовладении, 22 января 2023 года трехлетний ребенок получил острое отравление, не совместимое с жизнью», — рассказали в СК.

В прокуратуре добавили, что мастера признали виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии-поселении.

Ранее в одном из гипермаркетов Новороссийска мальчик упал в проем между остеклением и полом и погиб. По версии следствия, днем 16 июня ребенок находился вместе с мамой и бабушкой на втором этаже одного из гипермаркетов города, где упал в пространство между несущей конструкцией пола и внешним остеклением. Это стало возможным из-за свободного доступа к опасному участку и отсутствия защитных перекрытий.