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В Смолевичском районе столкнулись легковушка и трактор, есть пострадавшая

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе столкнулись легковушка и трактор. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Источник: УВД Миноблисполкома

Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 июля в 8.55 на 11-м км автодороги Р-53 Слобода — Новосады. 42-летняя водитель автомобиля Kia Rio совершила попутное столкновение с трактором Belarus 1523 в сцепке с прицепом под управлением 58-летнего водителя. После столкновения автомобиль Kia Rio отбросило в левую полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем Mercedes-Benz под управлением 33-летнего борисовчанина и позади движущимся автомобилем Volvo под управлением 37-летнего минчанина.

В результате ДТП водитель автомобиля Kia Rio получила телесные повреждения, ей оказана медицинская помощь.