В Смолевичском районе столкнулись легковушка и трактор, есть пострадавшая

Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 июля в 8.55 на 11-м км автодороги Р-53 Слобода — Новосады. 42-летняя водитель автомобиля Kia Rio совершила попутное столкновение с трактором Belarus 1523 в сцепке с прицепом под управлением 58-летнего водителя. После столкновения автомобиль Kia Rio отбросило в левую полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем Mercedes-Benz под управлением 33-летнего борисовчанина и позади движущимся автомобилем Volvo под управлением 37-летнего минчанина.