Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели ликвидировали пожар на заводе металлоконструкций в Минске

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали пожар на Опытном заводе металлоконструкций в Минске, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Источник: БЕЛТА

Сегодня в 11.31 в МЧС поступило сообщение о загорании в цеху завода металлоконструкций по проспекту Пушкина. Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание произошло в компрессорной установке.

Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС пожар был полностью ликвидирован уже к 11.42. Для тушения привлекались четыре единицы специальной техники.

Эвакуация работников не потребовалась, пострадавших нет. Производственный процесс на предприятии не прерывался. Причины происшествия выясняются.