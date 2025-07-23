Спасатели ликвидировали пожар на заводе металлоконструкций в Минске

Сегодня в 11.31 в МЧС поступило сообщение о загорании в цеху завода металлоконструкций по проспекту Пушкина. Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание произошло в компрессорной установке.
Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС пожар был полностью ликвидирован уже к 11.42. Для тушения привлекались четыре единицы специальной техники.
Эвакуация работников не потребовалась, пострадавших нет. Производственный процесс на предприятии не прерывался. Причины происшествия выясняются.