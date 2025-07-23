В Ганцевичском районе пьяный мужчина пошел с ножом на правоохранителей, они применили оружие

В милицию обратилась 73-летняя жительница одной из деревень Ганцевичского района с сообщением, что ее пьяный сосед неадекватно себя ведет. На место незамедлительно выехал наряд.
Увидев правоохранителей, 49-летний дебошир с явными признаками опьянения взял в руку нож и направился в их сторону. Неоднократные законные требования сотрудников остановиться и бросить холодное оружие он проигнорировал, создавая реальную угрозу жизни и здоровью окружающих. Милиционер произвел прицельный выстрел в ногу. Нападавшему оказали первую помощь и передали медикам.
Следователями возбуждено уголовное дело за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.
В милиции напомнили, что сотрудник ОВД при исполнении служебных обязанностей является представителем власти и находится под защитой государства. Посягательство на него в любых формах влечет пресечение таких действий, в том числе с применением физической силы, спецсредств и оружия.