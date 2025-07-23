В Башкирии 12-летний школьник пострадал в ДТП

Как выяснилось, 31-летний житель села Ургуново, не имея прав, выехал на главную дорогу на самодельном тракторе с сеном. Он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Lada. Оказалось, что 25-летний водитель легковушки тоже управлял автомобилем без прав, причем машина была снята с учета.