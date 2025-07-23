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В Башкирии 12-летний школьник пострадал в ДТП

Оба водителя машин были без прав.

Источник: ГАИ по РБ

В Башкирии днем 22 июля на трассе Учалы — Кирябинское произошло серьезное ДТП, в котором пострадал ребенок. Подробности аварии рассказал главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

Как выяснилось, 31-летний житель села Ургуново, не имея прав, выехал на главную дорогу на самодельном тракторе с сеном. Он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Lada. Оказалось, что 25-летний водитель легковушки тоже управлял автомобилем без прав, причем машина была снята с учета.

В аварии пострадал 12-летний пассажир трактора. Подростка с множественными травмами доставили в больницу.

— Сейчас по факту происшествия проводится проверка, а оба транспортных средства отправили на штрафстоянку, — пояснил Севастьянов.