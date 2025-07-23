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«Если бы не они, все могло закончиться гораздо хуже»: в Иркутске полицейские предотвратили трагедию на дороге

В Иркутске сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю, которому стало плохо.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске инспекторы ГИБДД проявили оперативность, оказав своевременную помощь водителю, которому внезапно стало плохо за рулем. Лейтенант полиции Артем Авхименко и младший лейтенант Виктор Банеев во время патрулирования заметили мужчину, который обратился к ним за помощью.

Как стало известно КП-Иркутск от ГУ МВД России по региону, водитель ехал на дачу в Иркутский район, и в один момент мужчине стало плохо. Оказалось, что у него упал уровень сахара в крови из-за диабета. Необходимые лекарства находились на даче, а состояние водителя ухудшалось.

— Я возвращался на дачу в 8 утра и мне стало плохо. Таблеток с собой не было. Я обратился к инспекторам, они довезли меня до дачи, пытались оказать помощь. если бы не они, возможно, все бы закончилось гораздо хуже, — прокомментировал автомобилист.

Инспекторы ДПС пересадили мужчину в патрульный автомобиль и, включив маячки и сирену, экстренно доставили его до дачного участка. Там водитель принял лекарства, и ему стало лучше.