«Если бы не они, все могло закончиться гораздо хуже»: в Иркутске полицейские предотвратили трагедию на дороге

В Иркутске инспекторы ГИБДД проявили оперативность, оказав своевременную помощь водителю, которому внезапно стало плохо за рулем. Лейтенант полиции Артем Авхименко и младший лейтенант Виктор Банеев во время патрулирования заметили мужчину, который обратился к ним за помощью.
Как стало известно КП-Иркутск от ГУ МВД России по региону, водитель ехал на дачу в Иркутский район, и в один момент мужчине стало плохо. Оказалось, что у него упал уровень сахара в крови из-за диабета. Необходимые лекарства находились на даче, а состояние водителя ухудшалось.
— Я возвращался на дачу в 8 утра и мне стало плохо. Таблеток с собой не было. Я обратился к инспекторам, они довезли меня до дачи, пытались оказать помощь. если бы не они, возможно, все бы закончилось гораздо хуже, — прокомментировал автомобилист.
Инспекторы ДПС пересадили мужчину в патрульный автомобиль и, включив маячки и сирену, экстренно доставили его до дачного участка. Там водитель принял лекарства, и ему стало лучше.