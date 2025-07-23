«Если бы не они, все могло закончиться гораздо хуже»: в Иркутске полицейские предотвратили трагедию на дороге

— Я возвращался на дачу в 8 утра и мне стало плохо. Таблеток с собой не было. Я обратился к инспекторам, они довезли меня до дачи, пытались оказать помощь. если бы не они, возможно, все бы закончилось гораздо хуже, — прокомментировал автомобилист.