В Новосибирской области арестовали женщину, утопившую подругу

В Новосибирской области под стражу взяли 30-летнюю жительницу Болотнинского района по обвинению в убийстве подруги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК. Женщина набросилась на давнюю знакомую с кулаками, после чего сбросила её в реку. Однако и после этого издевательства не закончились.