В Новосибирской области арестовали женщину, утопившую подругу

В Новосибирской области под стражу взяли 30-летнюю жительницу Болотнинского района по обвинению в убийстве подруги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК. Женщина набросилась на давнюю знакомую с кулаками, после чего сбросила её в реку. Однако и после этого издевательства не закончились.
Обвиняемая начала бросать в нее камни. Затем спустилась к ней, схватила за волосы и ударила ее о бетонные плиты. А потом стала ее топить, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
— По ходатайству Болотнинского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Новосибирской области судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 30-летней жительнице Болотнинского района. Также следователями женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), — говорится в сообщении.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что жительница Новосибирской области утопила женщину. Жительница Новосибирской области закидала камнями и утопила женщину.