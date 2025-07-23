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Уфа готовится к приближающемуся циклону из Москвы

Ратмир Мавлиев попросил городские службы быть готовыми к циклону из Москвы.

Источник: Комсомольская правда

На оперативном совещании мэр Уфы Ратмир Мавлиев предупредил о приближении циклона из Москвы. По прогнозам, в столице Башкирии погода резко ухудшится уже сегодня, 23 июля.

Мавлиев поручил коммунальщикам усилить контроль за традиционно проблемными местами и оперативно реагировать на возможные последствия ливней. Он подчеркнул, что службы хорошо знают эти участки и должны быть готовы к оперативному устранению возможных последствий непогоды.

Добавим, что стихия будет бушевать не только в Уфе. Ночью в некоторых районах Башкирии прогнозируется гроза, днем, 24 июля, пройдут локально ливни, град и порывы ветра до 17 м/с.

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